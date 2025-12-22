Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января составила пять баллов

22 декабря 2025, 10:32

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 17 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, каширское, Носовихинское, Щёлковское. Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.