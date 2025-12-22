В Подмосковье подали более 73 тысяч онлайн-заявок на работу такси
Свыше 73 тысяч заявлений на разрешение деятельности такси пожали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
С помощью госпортала собственники транспорта могут внести свою машину в реестр такси, изменить сведения или исключить автомобиль из списка, а перевозчики — получить разрешение, внести туда изменения или аннулировать его.
«Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить соответствующую электронную форму и прикрепить документы», — говорится в сообщении.Услугой могут воспользоваться зарегистрированные в Подмосковье индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица.