Сетевая акция «Адрес детства – лето» объединит 180 домов культуры Подмосковья

29 мая 2026, 21:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

1 июня в домах культуры Подмосковья состоится сетевая акция «Адрес детства – лето». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Более 180 ДК региона откроют летний сезон программами для детей и семей, дадут старт работе детских лагерей при домах культуры.

«Акция объединит творческие площадки, уличные праздники, спектакли, концерты, мастер-классы и интерактивные программы. Помимо этого, во дворах и парках домов культуры появятся зоны рисования на асфальте, капсулы времени с письмами в будущее, выставки детских фотографий и игровые пространства», – отметили в министерстве.