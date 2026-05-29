Сетевая акция «Адрес детства – лето» объединит 180 домов культуры Подмосковья
1 июня в домах культуры Подмосковья состоится сетевая акция «Адрес детства – лето». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Более 180 ДК региона откроют летний сезон программами для детей и семей, дадут старт работе детских лагерей при домах культуры.
«Акция объединит творческие площадки, уличные праздники, спектакли, концерты, мастер-классы и интерактивные программы. Помимо этого, во дворах и парках домов культуры появятся зоны рисования на асфальте, капсулы времени с письмами в будущее, выставки детских фотографий и игровые пространства», – отметили в министерстве.Подробнее о программе акции можно узнать на сайте министерства.
После праздничных программ в ДК региона начнут работу летние лагеря и творческие смены. Для детей подготовили мастер-классы, спортивные и игровые программы, театральные занятия и творческие интенсивы.