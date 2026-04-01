СФР по Москве и МО оплатил 150 000 выходных родителям детей-инвалидов
Отделение Социального фонда по Москве и области в 2025 году оплатило родителям детей с инвалидностью более 150 тысяч дополнительных выходных дней на общую сумму 5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц может оформить работающий по трудовому договору родитель, опекун или попечитель. Если в семье воспитывается несколько детей с инвалидностью до 18 лет, количество выходных не увеличивается. Дни можно разделить между мамой и папой — например, брать по два дня каждый.
Также один из родителей может оформить вместо выходных полноценный 24-дневный отпуск раз в год. Накопить такие дни можно, но использовать их необходимо в течение года — перенести на следующий период или получить за них денежную компенсацию не получится.
Дополнительные выходные не предоставляются, если родитель находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения зарплаты или в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом у второго родителя право на четыре оплачиваемых дня сохраняется.
Чтобы оформить выходные, нужно заранее согласовать график с работодателем и подать заявление. К нему прилагают справку об инвалидности ребенка, документ о его месте жительства и свидетельство о рождении. При каждом обращении также требуется справка с работы второго родителя о том, сколько выходных он уже использовал. Работодатель оплачивает дни из расчета среднего заработка, а затем Соцфонд возмещает ему эти расходы.
