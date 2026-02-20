Шахматисты 20 стран борются за награды Международного фестиваля в Красногорске
В Красногорске торжественно открыли Международный фестиваль «Российская шахматная корона». Он собрал представителей 20 стран, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Среди участников – шахматисты из Аргентины, Армении, Белоруссии, Египта, Индии и других государств.
До 27 февраля на фестивале пройдёт четыре турнира: по классическим шахматам для участников с рейтингом 2050+ и возможностью выполнения норм международных званий; открытые соревнования по быстрым шахматам, блицу и классике.
Параллельно начал работу Шахматный лагерь президента Федерации шахмат Московской области, сенатора, многократного чемпиона мира, гроссмейстера Сергея Карякина. Там спортсмены могут совмещать участие в турнирах с тренировками и разбором партий с ведущими гроссмейстерами.
Читайте также: