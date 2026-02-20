Шахматисты 20 стран борются за награды Международного фестиваля в Красногорске

20 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Красногорске торжественно открыли Международный фестиваль «Российская шахматная корона». Он собрал представителей 20 стран, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.