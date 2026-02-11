Участников «Лыжни России» к месту старта доставят бесплатные шаттлы
В Химках 14 февраля состоится главный зимний фестиваль «Лыжня России 2026». До места старта организуют специальный бесплатный трансфер, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Главной точкой сбора для тех, кто собирается оставить личный автомобиль, станет парковка ТЦ «МЕГА Химки» со стороны Ленинградского шоссе. Оттуда до учебно-спортивной базы «Планерная» будут ходить шаттл-басы.
Трансфер до места старта запланирован в период с 9:00 до 11:45, обратные рейсы – с 14:00 до 16:00.
Места стоянки автобусов обозначат яркими баннерами. Координировать потоки людей будут волонтёры.
Как напомнили в региональном Минспорта, регистрация на старт на 10 км проводится только через портал госуслуг. На костюмированный забег необходимо подать отдельную заявку по ссылке.
К главному старту допустят только участников с действующей медицинской справкой. Её можно получить, пройдя комиссию в поликлинике или спортивном диспансере.
Для участников из Подмосковья 9-13 февраля будет работать специальная комиссия по допуску. Её можно пройти по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.
