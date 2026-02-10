Саночница из Подмосковья Дарья Олесик заняла на Олимпиаде в Италии 13-е место
На Олимпийских играх в Италии завершились соревнования женщин в одиночных санях. Дарья Олесик из Московской области по итогам четырёх заездов заняла 13-е место, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В первый день соревнований Дарья закрепилась на 14-м месте. В третьем заезде из-за ошибки на старте попытка оказалась неудачной. А в финальном заезде спортсменка показала свой лучший результат на этой трассе.
Итоговое время составило 3:33,210. От лидера, немки Юлии Таубиц, Дарья отстала на 2,585 секунды.
Ранее сообщалось, что на зимних Играх в Италии Подмосковье представляют четыре спортсмена.
