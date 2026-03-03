В Истре продолжается строительство школы на 300 мест

03 марта 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Истра на улице Полевой продолжается возведение нового корпуса «Новопетровской школы» на 300 мест. Подрядчик завершил монтаж первого башенного крана, необходимого для проведения монолитных работ, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.