В Истре продолжается строительство школы на 300 мест
В городском округе Истра на улице Полевой продолжается возведение нового корпуса «Новопетровской школы» на 300 мест. Подрядчик завершил монтаж первого башенного крана, необходимого для проведения монолитных работ, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Глава ведомства Александр Туровский уточнил, что в настоящее время на объекте задействованы 35 специалистов и три единицы техники. Строители ведут монолитные работы на уровне первого этажа здания.
Согласно проекту, пристройка будет трехэтажной и Г-образной формы. Ее соединят с существующим зданием школы переходом на уровне второго этажа.
Новый корпус возводят по региональной государственной программе за счет бюджетных средств. В нем планируется разместить просторный актовый зал, пищеблок, спортивные залы и учебные классы. На прилегающей территории обустроят беговые дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха с малыми архитектурными формами.
Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию намечено в 2027 году.
