В деревенском доме под Москвой нашли теплицу с коноплёй

04 марта 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Теплицу, оборудованную для выращивания конопли, обнаружили полицейские в частном доме в селе Комягино Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Выяснилось, что дом взял в аренду ранее судимый за кражу 38-летний житель Ивановской области. Его задержали.





«Злоумышленник установил в помещениях систему освещения, полива и вентиляции, а семена покупал через даркнет. В доме оперативники изъяли тепловые лампы, упаковочный материал, 129 кустов конопли и полимерные пакеты с растительным веществом», — говорится в сообщении.