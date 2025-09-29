Подмосковная лесная охрана провела за неделю около 1 300 патрулирований

29 сентября 2025, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Подмосковья провела 22-28 сентября порядка 1 300 патрулирований. Такую информацию привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Сотрудники выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства вместе с сотрудниками полиции, МЧС и других ведомств. Проверки проводили в основном на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, местами отдыха местных жителей и гостей региона. ​



«За неделю проведено 1 299 патрулирований. Зафиксировано 45 нарушений лесного законодательства, по ним составлено 32 протокола об административных правонарушениях», – рассказали в региональном Комлесхозе.