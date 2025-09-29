Форум молодых специалистов прошёл в Раменском в преддверии Дня учителя

29 сентября 2025, 19:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Раменский округ уже много лет является одним из лидеров в Подмосковье по числу молодых педагогов. В этом учебном году в образовательные учреждения округа пришли работать 89 молодых специалистов, из которых 20 – учителя начальных классов.







Девять молодых педагогов приняла в свой коллектив Раменская школа №21, по семь учителей пришли работать в Раменскую гимназию и Ново-Харитоновскую школу №10, уточнили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.

Ключевой задачей является обеспечение максимально комфортной адаптации для всех новых сотрудников. Это включает в себя создание среды, где педагоги смогут в кратчайшие сроки включиться в работу, влиться в команду, понять ценности каждого учебного заведения и начать вносить свой вклад в образовательный процесс.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский



На форуме молодых специалистов «Портфолио успеха» основной упор сделали на мастер-классы для учителей и обмен опытом. Победитель московского областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям – 2019» Ольга Майер представила программу «Как каждый день превратить в событие», а учитель начальных классов Раменской школы №35 «Вектор Успеха» Анна Сорокина провела мастер-класс «Как увлечь класс одним движением бровей».