Форум молодых специалистов прошёл в Раменском в преддверии Дня учителя
Раменский округ уже много лет является одним из лидеров в Подмосковье по числу молодых педагогов. В этом учебном году в образовательные учреждения округа пришли работать 89 молодых специалистов, из которых 20 – учителя начальных классов.
Девять молодых педагогов приняла в свой коллектив Раменская школа №21, по семь учителей пришли работать в Раменскую гимназию и Ново-Харитоновскую школу №10, уточнили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
Ключевой задачей является обеспечение максимально комфортной адаптации для всех новых сотрудников. Это включает в себя создание среды, где педагоги смогут в кратчайшие сроки включиться в работу, влиться в команду, понять ценности каждого учебного заведения и начать вносить свой вклад в образовательный процесс.
На форуме молодых специалистов «Портфолио успеха» основной упор сделали на мастер-классы для учителей и обмен опытом. Победитель московского областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям – 2019» Ольга Майер представила программу «Как каждый день превратить в событие», а учитель начальных классов Раменской школы №35 «Вектор Успеха» Анна Сорокина провела мастер-класс «Как увлечь класс одним движением бровей».
«Дорогие учителя, ваш выбор профессии – это не просто работа, это призвание, которое требует особого душевного тепла, терпения и самоотдачи. Пусть каждый ваш урок становится открытием, каждая встреча с учениками приносит радость, а работа в школе дарит удовлетворение и счастье», – пожелал педагогам глава Раменского округа Эдуард Малышев.