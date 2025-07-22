Шахматный турнир в Луховицах собрал рекордное число спортсменов
В Луховицах провели масштабный турнир по шахматам. За победу боролись, как дети, так и опытные спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Конкуренцию луховичанам составили гости из других городов Подмосковья – Зарайска, Коломны, Раменского, Шатуры, Озёр, Мытищ и Воскресенска. Приехали также представители Москвы и Рязани.
«В турнире приняли участие 46 шахматистов. Молодым спортсменам противостояли опытные шахматисты. Самому младшему – девять лет, старшему участнику – 92 года. Это наш спортсмен Анатолий Константинович Тарабукин, он из Белоомута», – рассказал начальник спортивного отдела спортцентра «Луховицы» Николай Семёнов.
Соревнования состояли из девяти туров. Борьба шла более трёх часов. Итоги подводили в нескольких возрастных категориях. Победителем турнира в абсолютном зачёте стал Илья Баранов из Мытищ. Второе и третье места заняли луховичане Андрей Егоров и Лука Блум.
«Всё прошло замечательно. Такие турниры – большое достояние нашего времени. Раньше такого количества участников никогда не было», – отметил один из победителей соревнований Владимир Гусев.Спортивный центр «Луховицы» анонсировал, что в День города, который будут отмечать 16 августа, состоится ещё один масштабный турнир.