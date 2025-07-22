Юный спортсмен из Химок выиграл первенство Подмосковья по автокроссу

22 июля 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок взяли золотую и бронзовую медали чемпионата и первенства Московской области по автокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В классе багги Д3-250 первым финишировал Александр Абрамов. В той же группе пилотов третье место занял Вячеслав Лужков.

«Наши ребята показали не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением», – сказал председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.