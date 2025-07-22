Юный спортсмен из Химок выиграл первенство Подмосковья по автокроссу
Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок взяли золотую и бронзовую медали чемпионата и первенства Московской области по автокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В классе багги Д3-250 первым финишировал Александр Абрамов. В той же группе пилотов третье место занял Вячеслав Лужков.
«Наши ребята показали не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением», – сказал председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.Как отметили в администрации, подмосковные участники боролись за победу с соперниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Воронежа, Казани, Сочи и других городов России.