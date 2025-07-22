В Сергиевом Посаде 27 июля пройдёт областной фестиваль «Земля спорта»

27 июля в Сергиево-Посадском городском округе состоится областной фестиваль «Земля спорта», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие пройдёт на базе спортивно-образовательного центра «Луч» (ул. Матросова, д. 2а). В рамках фестиваля участников ждут соревнования по трём направлениям: ГТО, силовой экстрим и командные эстафеты. К участию приглашаются команды из жителей Подмосковья — взрослые (от 18 до 70 лет) и дети (от 7 до 14 лет). В состав каждой команды войдут семь человек: двое мужчин, две женщины и три представителя одной семьи. Итоговый результат будет рассчитываться по сумме мест, занятых участниками в каждой дисциплине.
В рамках испытаний ГТО спортсменам предстоит пробежать 60 метров, выполнить наклон вперёд с прямыми ногами, прыгнуть в длину с места, отжаться и сделать подъёмы туловища. В силовом экстриме запланированы бег с гирями, становая тяга, подъём гантелей и удержание снаряда на выносливость. Семейные команды сразятся в эстафетах, где нестандартное снаряжение добавит сложности.
Фестиваль проводится в рамках одноимённого всероссийского марафона Минсельхоза России и реализуется в соответствии с государственной программой «Спорт России».
Регистрация участников начнётся в 9:00. Торжественное открытие и старт соревнований запланированы на 12:00. Подать заявку на участие можно до 25 июля по адресу: gto@dsmo.ru.