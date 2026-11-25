32-летний москвич решил прогуляться по путям метро и попал под арест
Пассажир Московского метрополитена получил пять суток административного ареста за спуск на пути на станции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
По информации ведомства, гражданин находился на платформе станции метро «Выхино». Он нарушил правила пользования Московским метрополитеном и требования транспортной безопасности и самовольно спустился с платформы на жёсткий путь.
Сотрудники быстро установили нарушителя — им оказался 32-летний мужчина. Правоохранители привлекли его к ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности»). Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.
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