25 ноября 2026, 13:48

В Москве пассажир метро спустился на пути в «Выхино» и получил пять суток ареста

Фото: Istock/hank5

Пассажир Московского метрополитена получил пять суток административного ареста за спуск на пути на станции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.