«Букет от тайного поклонника» обошёлся студентке из Екатеринбурга в 6 млн рублей
В Екатеринбурге 19-летняя студентка Уральского федерального университета отдала мошенникам более пяти миллионов рублей в ожидании букета от поклонника.
Как сообщил URA.RU глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых, девушке позвонил человек, который представился менеджером цветочного магазина. Он заявил, что студентке доставили букет от тайного поклонника.
Чтобы получить подарок, жертва продиктовала код из СМС. Затем с ней связались лжесотрудники ФСБ. Под их влиянием россиянка передала курьерам шесть миллионов рублей. Это были семейные накопления, которые родители хранили в спальне.
Горелых напомнил, что аферисты чаще всего представляются сотрудниками ФСБ, полиции, Росфинмониторинга, прокуратуры или банков и призвал граждан РФ быть бдительнее.
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