В Щёлкове прошёл очередной тур муниципального этапа «Воспитатель года»
В городском округе Щёлково продолжается муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». Восемь финалистов провели просветительское мероприятие с родителями на базе учебно-методического образовательного центра.
Участники демонстрировали умение взаимодействовать с родителями и представляли успешные практики по воспитанию детей. На встречу пришли родители воспитанников детских садов. Формат напоминал родительское собрание или мастер-класс, где обсуждали актуальные вопросы дошкольного образования.
Родители активно участвовали в диалоге, делились личным опытом, задавали вопросы и предлагали собственные решения проблем. В декабре финалистов ждёт последнее испытание — «Профессиональный разговор». По его итогам определят победителя, который представит округ на региональном этапе конкурса.
Читайте также: