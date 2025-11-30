В Щёлкове прошёл очередной тур муниципального этапа «Воспитатель года»

30 ноября 2025, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково продолжается муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». Восемь финалистов провели просветительское мероприятие с родителями на базе учебно-методического образовательного центра.