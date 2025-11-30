Достижения.рф

В Щёлкове прошёл очередной тур муниципального этапа «Воспитатель года»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково продолжается муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». Восемь финалистов провели просветительское мероприятие с родителями на базе учебно-методического образовательного центра.



Участники демонстрировали умение взаимодействовать с родителями и представляли успешные практики по воспитанию детей. На встречу пришли родители воспитанников детских садов. Формат напоминал родительское собрание или мастер-класс, где обсуждали актуальные вопросы дошкольного образования.

Родители активно участвовали в диалоге, делились личным опытом, задавали вопросы и предлагали собственные решения проблем. В декабре финалистов ждёт последнее испытание — «Профессиональный разговор». По его итогам определят победителя, который представит округ на региональном этапе конкурса.

Ольга Щелокова

