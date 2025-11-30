Губернатор Андрей Воробьёв навестил в День матери многодетную семью героя СВО

30 ноября 2025, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В День матери губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил семью Евгении и Романа Назыровых. Их сын погиб во время специальной военной операции, проявив мужество и отвагу.





У супругов воспитываются восемь детей, среди которых двое приёмных. Многодетная мама Евгения рассказала, что с детства хотела большую семью и всегда знала, что первым у неё родится сын. Она даже выбрала для него имя Андрей.



Когда мальчика крестили, священник в храме, которого считали прозорливым, сказал во время обряда: «Будет воином». Эти слова впоследствии сбылись. Андрей Назыров погиб, защищая будущее страны.

«Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в её лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы — особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берём с вас пример. Ну а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись», — сказал Воробьёв.