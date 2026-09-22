Шатурская подстанция скорой помощи отметила 90-летний юбилей

22 сентября 2026, 13:57

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Шатурская подстанция скорой помощи отметила 90-летие. Она входит в число старейших подразделений Московской областной станции скорой медицинской помощи. Раньше в регионе начали работать только подстанции в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде — им 101 и 91 год соответственно. Торжественное собрание коллектива состоялось 18 сентября, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





История шатурской подстанции началась в 1930-е годы. В то время медики добирались на вызовы к рабочим торфоразработок на лошадях и дрезинах по железной дороге. Первоначально «скорая» размещалась в деревянном здании больничной амбулатории. В середине 1970-х годов подразделение переехало в собственное здание, где работает и сегодня.



«Мы гордимся, что работаем на такой знаменитой подстанции скорой медицинской помощи. Ее история началась в далекие 30-е годы ХХ века, когда врачи ездили на вызовы еще на лошадях и даже на дрезинах, по железной дороге, к рабочим на торфоразработки», — рассказала заведующая Шатурской подстанцией, врач скорой медицинской помощи Любовь Дадонова.