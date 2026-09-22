В Раменском пострадавшим после атаки БПЛА помогают с жильем

22 сентября 2026, 09:47

Фото: iStock / Terry Papoulias

В ночь с 19 на 20 сентября в результате атаки БПЛА в деревне Строкино Раменского округа пострадали два домовладения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Одному из пострадавших, Анатолию Болдыреву, 22 сентября предложат жилое помещение из маневренного специализированного фонда. Для этого его пригласили на прием в отдел жилищной политики администрации муниципального округа Раменское.



Татьяна Сокова сообщила, что не нуждается в жилье из маневренного фонда. Ее семья временно разместилась в другом принадлежащем ей домовладении. Администрация предложила помощь в виде генераторов и топлива, также специалисты решают вопрос с восстановлением энергоснабжения.



Администрация округа продолжает поддерживать связь с пострадавшими и оказывает необходимую помощь.