В Подмосковье с начала года отремонтировали более 254 километров ЛЭП
Свыше 254 километров линий электропередачи, а также оборудование почти 200 трансформаторных подстанций отремонтировала в Московской области компания «Мособлэнерго» за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Работы провели для повышения надёжности электроснабжения потребителей.
«Специалисты компании отремонтировали 254,6 километров линий электропередачи, в том числе поменяли опоры и провода на 161 километре воздушных линиий и обновили 93,6 км кабельных линий. Кроме того, они провели работы по ремонту оборудования 198 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», — говорится в сообщении.Сотрудники «Мособлэнерго» также расчистили от деревьев и кустарника более 118,8 га охранных зон ЛЭП.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о недопустимости проникновение на закрытую территорию энергообъектов. Такое проникновение опасно как для самого нарушителя, так и для окружающих. Смертельный удар током в запретной зоне можно получить, даже не прикасаясь к оборудованию, при этом вмешательство может лишить электричества дома, больницы, школы и предприятия и стать причиной сильного пожара.
К порче энергооборудования россиян начали склонять злоумышленники. Иногда они предлагают за свои задания деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом принуждают людей действовать по их указаниям.
Специалисты предупреждают, что вмешательство в работу энергообъектов расценивается как диверсия и влечёт за собой уголовное преследование. Поэтому при получение подобного предложения следует немедленно сообщить в ФСБ по телефону: +7-800-224-22-22 или в полицию.