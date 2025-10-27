В Подмосковье с начала года отремонтировали более 254 километров ЛЭП

27 октября 2025, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 254 километров линий электропередачи, а также оборудование почти 200 трансформаторных подстанций отремонтировала в Московской области компания «Мособлэнерго» за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Работы провели для повышения надёжности электроснабжения потребителей.





«Специалисты компании отремонтировали 254,6 километров линий электропередачи, в том числе поменяли опоры и провода на 161 километре воздушных линиий и обновили 93,6 км кабельных линий. Кроме того, они провели работы по ремонту оборудования 198 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов», — говорится в сообщении.