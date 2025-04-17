Шатурские школьники побывали с экскурсией на крупном мебельном производстве

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Шатурские школьники вместе с педагогами и родителями познакомились с работой одного из ведущих мебельных производств России – компании «Шатура». За время каникул мебельную компанию посетили 240 человек, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Экскурсии на производство прошли в рамках Единой модели профориентации и проекта «Билет в будущее». Он реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети». Ученики из Шатуры и Рошаля, сёл Кривандино и Пышлицы узнали об истории компании и современных технологиях производства мебели. Уже более 60 лет «Шатура» удерживает лидерские позиции в отрасли и прославила город не только в России, но и за рубежом», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Экскурсии начинались с выставочного зала, где представлены диваны, кровати, кухонные шкафы и стенки для гостиных. В цехах школьники могли наблюдать, как рождается мебель. Ребята увидели работу конструкторов, операторов станков с ЧПУ, резчиков стекла, обойщиков, столяров, водителей электроштабелеров. Им также дали возможность попробовать себя в роли рабочих разных специальностей.
Такие мероприятия проходят на местных предприятиях регулярно, помогая молодёжи лучше узнать их, оценить перспективы трудоустройства, определиться с выбором профессии. А предприниматели ждут молодёжь на экскурсии и приглашают на работу.
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