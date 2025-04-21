Шатурские волонтёры испекли куличи для детей, встретивших Пасху в больницах

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Волонтёры шатурского Молодёжного центра испекли куличи для маленьких пациентов стационаров в Шатуре и Рошале, участие в акции традиционно приняла замглавы округа Наталья Фёдорова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кухню для приготовления куличей предоставило одно из кафе города. Угощение пекли по традиционному рецепту, при этом учитывая предпочтения детей.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Пасхальное угощение получили не только ребята, проходящие лечение в больницах, но и солдаты, которые служат в воинской части на территории муниципального округа Шатура.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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«Наши волонтёры приготовили около 130 куличей. (…) Дети любят сладкое, поэтому мы решили добавить в куличи цукаты», — отметил директор комплексного молодежного центра Шатуры Александр Гуреев.Куличи освятил клирик Никольского храма Александр Боярских, после этого праздничные гостинцы развезли по адресам.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Пасхальное угощение получили не только ребята, проходящие лечение в больницах, но и солдаты, которые служат в воинской части на территории муниципального округа Шатура.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Лев Каштанов