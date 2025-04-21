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Шатурские волонтёры испекли куличи для детей, встретивших Пасху в больницах

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Волонтёры шатурского Молодёжного центра испекли куличи для маленьких пациентов стационаров в Шатуре и Рошале, участие в акции традиционно приняла замглавы округа Наталья Фёдорова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кухню для приготовления куличей предоставило одно из кафе города. Угощение пекли по традиционному рецепту, при этом учитывая предпочтения детей.

«Наши волонтёры приготовили около 130 куличей. (…) Дети любят сладкое, поэтому мы решили добавить в куличи цукаты», — отметил директор комплексного молодежного центра Шатуры Александр Гуреев.
Куличи освятил клирик Никольского храма Александр Боярских, после этого праздничные гостинцы развезли по адресам.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пасхальное угощение получили не только ребята, проходящие лечение в больницах, но и солдаты, которые служат в воинской части на территории муниципального округа Шатура.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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В пяти офисах МФЦ Подмосковья проведут консультации по похоронному делу
21 апреля 2025, 11:34

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по организации похорон и другим ритуальным услугам проведут в пяти подмосковных офисах «Мои документы» с 21 по 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Консультации будут проводиться по следующим адресам: 21 апреля — в городе Кубинка, доме №23А по Наро-Фоминскому шоссе, 22 апреля — в Раменском, доме №3/1 по улице Воровского, 23 апреля в Серебряных Прудах, доме №4 по Первомайской улице, 24 апреля — в Серпухове, доме №17А по борисовскому шоссе, а 25 апреля — в Волоколамске, доме №3 по Революционной улице», — говорится в сообщении.
Специалистов Центра мемориальных услуг можно будет найти в офисе МФЦ по баннеру, установленному рядом с местом проведения консультаций.

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В Подольске стартовала акция по сбору помощи бойцам СВО
21 апреля 2025, 11:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акция «Подольск помогает» по сбору вещей, нужных участникам специальной операции, стартовала в понедельник, 21 апреля, она продлится до 25 числа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня на передовой наши защитники. И у нас есть возможность поддержать их. Объявляем акцию по сбору гуманитарной помощи «Подольск помогает» с 21 по 25 апреля», — цитируются в сообщении слова главы округа Подольск Григория Артамонова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В помощь бойцам принимают продукты длительного хранения, генераторы, дождевики, строительные материалы, автономные отопительные приборы и многое другое. Пункт сбора помощи открыт в Волонтёрском центре по адресу: Подольск, улица Ульяновых, дом №1. Кроме того, по предварительной записи по телефону: 7-916- 053-65-72 можно передать помощь через пункт, расположенный в доме №34 по Парковой улице.

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#сво
#гуманитарная помощь
#григорий артамонов
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Каратисты из Подмосковья завоевали 32 медали на международном турнире
21 апреля 2025, 11:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали десять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей на международных и всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В дисциплине «ката» награды высшей пробы завоевали клинчане Артём Григорьев (возрастная категория 12-13 лет) и Леонид Селицкий (10-11 лет), а также спортсменка из Лобни Александра Кибирева (10-11 лет). А в «кумитэ» лучшей среди женщин стала Полина Лаврова из Люберец в весовой категории 55 килограммов», — говорится в сообщении.
В «ката-группа» в возрастной категории 10-11 лет золото выиграли представители Клина Мария Цыганкова, Анисья Овчинникова, Ульяна Лянгасова и София Игнатова, а также Леонид Селицкий, Сергей Кухарчук и Потап Ельмин.
В возрастной группе 12-13 лет золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Матвей Орлов, Маргарита Бурлакова, Артём Григорьев, Валерия Грачева, Владислав Бумагин, Василиса Москвичева, Никита Абакумов и Александра Плиева. А в возрастной группе 14-17 лет — Вероника Аванесова, Никита Кондыбаев, Елизавета Пантилеева, Никита Жирнов, Алина Хосроева и Александр Анучин.

Серебряные медали завоевали представители Подмосковья Сергей Кухарчук, Алина Кириллова, Александр Миронов, Елизавета Пантилеева, Иван Сергеев, Руслан Саядов, Алина Ольшанникова, Алина Кириллова и Виолетта Бокова, Матвей Глухов, Ираклий Воробьёв и Всеволод Ананьин, а также Арина Петухова Арина Михайлова и Вероника Ефимова.

А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Роман Бельц, Ярослав Семёнов, Виктория Сладкова, Павел Анучин, Евгений Ахметов, Александр Анучин, Вероника Аванесова и Антон Аджалеев и Николай Развалов, Маргарита Бурлакова и Ярослав Лянгасов, Денис Щекочихин, Семён Козлов и Антон Князев, а также Сергей Румянцев, Николай Розов и Евгений Колесников.

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Глава подмосковного Минздрава Забелин предупредил об опасности открытых окон
21 апреля 2025, 10:45

Фото: iStock / Halfpoint

Жители Подмосковья с приходом тепла открывают окна, чтобы наполнить квартиры весенним воздухом. Однако нельзя забывать, что окна – источник повышенной опасности в квартире, напомнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Выпадение из окна грозит человеку тяжелейшими травмами и даже летальным исходом. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности, особенно это касается детей. По статистике почти во всех трагических случаях они сами забирались на подоконник по различным предметам мебели. Желание посмотреть, что за окном, что-то бросить или сделать опасное селфи могут привести к непоправимому», – написал Забелин в своём ТГ-канале.
Он подчеркнул, что крепления москитных сеток не рассчитаны на вес ребёнка. Форточку можно открывать только на несколько сантиметров, пользуясь ограничителями. Другой вариант - установить блокирующий замок.

Также нужно убедиться, что на подоконник нельзя взобраться по различным предметам мебели. Но самое главное – нельзя оставлять детей у открытого окна и позволять им сидеть на подоконнике, заключил Забелин.

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Работникам местного самоуправления Павловского Посада вручили почётные грамоты
21 апреля 2025, 10:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работников местного самоуправления Павловского Посада поздравили с профессиональным праздником и вручили им почётные грамоты, сообщает пресс-служба организации городского округа.
Мероприятие состоялось в парке «Дубрава», работников поздравили первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов и депутат Мособлдумы Линара Самединова. Они вручили более 20 наград и поблагодарили каждого награждённого за вклад в развитие округа.

«Ваш профессионализм и искреннее желание сделать жизнь людей лучше – это то, что помогает двигаться вперёд, преодолевать любые трудности и добиваться поставленных целей. Пусть в вашей работе будет как можно больше благодарных жителей, ярких инициатив и успешных проектов!» — пожелал работникам самоуправления глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
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#награды
#линара самединова
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