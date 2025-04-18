В парке Шатуры появится футуристический арт-объект

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Арт-объект «Невесомость», созданный шатурянами Даниилом Кобловым и Олегом Воробьёвым, откроют в парке имени Гагарина в субботу, 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Даниил Коблов — фотограф, он также участвует в организации различных окружных творческих мероприятий. Олег Воробьёв занимается дидженингом и преподаёт в Молодёжном центре Шатуры.
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«Приглашаем всех желающих посетить это событие и ощутить на себе новое дыхание городского искусства», — сказали создатели проекта.Они объяснили, что арт-объект является данью уважения отечественной космонавтике, а также отражает их философские взгляды на мир.
«Вы сможете погрузиться в мир музыки и размышлений о планетарном и космическом сознании благодаря местным диджеям», — рассказали о предстоящем открытии инсталляции в дирекции шатурских парков.Мероприятие начнётся в 16:00, вход свободный, возрастных ограничений нет.
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Лев Каштанов