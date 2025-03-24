Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами

В Подмосковье в этом году заработают семь подстанций и постов скорой помощи. Об этом шла речь на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Одной из тем стала трансформация службы скорой медицинской помощи. Темами стали ремонт и строительство новых объектов, обновление автопарка, привлечении кадров, внедрение умных решений, позволяющих повышать качество и скорость оказания медицинской помощи.