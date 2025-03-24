Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Шатурские выпускники приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы!». Она состоялась в лицее Шатуры и была посвящена Году защитника Отечества, сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.
Настроить ребят на успех перед экзаменами собрались педагоги и директора школ, представители администрации округа, общественных организаций, участники СВО. Зал чествовал 80 учеников школ, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На сцену вышли также 46 выпускников, претендующих на золотые и серебряные медали.
Слова напутствия прозвучали от руководителя шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова, председателя совета ветеранов Сергея Фролова, председателя «Боевого братства» Олега Языкова. Они пожелали ребятам удачи и напомнили, что будущее страны зависит не только от побед на фронтах, но и от успехов школьников.
Директора школ вручили ребятам талисманы победы. Затем школьные коллективы показали творческие номера, посвящённые защитникам Отечества.
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«Вы вступаете в важный, сложный и ответственный период. Вдохновляйтесь историями защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению», – обратилась к выпускникам замглавы администрации муниципалитета Наталья Фёдорова.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Слова напутствия прозвучали от руководителя шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова, председателя совета ветеранов Сергея Фролова, председателя «Боевого братства» Олега Языкова. Они пожелали ребятам удачи и напомнили, что будущее страны зависит не только от побед на фронтах, но и от успехов школьников.
Директора школ вручили ребятам талисманы победы. Затем школьные коллективы показали творческие номера, посвящённые защитникам Отечества.
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Лора Луганская