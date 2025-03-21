«Ночные Волки» сняли клип для песни, сочинённой бойцами из Шатуры

Фото: из личного архива военнослужащего
Участники спецоперации из Шатуры во время службы написали песню, клип для которой снял мотоклуб «Ночные Волки». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
В редкие моменты, находясь на лечении или на кратковременном отдыхе, бойцы находят время для творчества. Военный с позывным «Оборотень» участвовал в обороне Донбасса с 2014 года и сейчас находится на передовой. Несколько раз был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным «ТокеЛау» пишет песни о войне. На одну из них сняли клип «Ночные Волки».
Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военных.
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Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военных.
«Песня связана с воспоминаниями о клубной жизни, о Русской дороге, о нашей поддержке СВО и стремлении послужить Отечеству», – прокомментировал Залдастанов видеоряд на стихи песни «Песня из окопа. Война».Он пожелал бойцам защитить Россию, прославить клуб и остаться живыми.
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Лора Луганская