Шатурский депутат Чиркунова выступила на Всероссийском слёте активистов МГЕР

18 ноября 2025, 15:28

Фото: пресс-служба МГЕР

Шатурский депутат Евгения Чиркунова приняла участие во Всероссийском слёте активистов Молодой Гвардии. На мероприятии подвели итоги 20-летней работы молодёжного крыла «Единой России», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.





Молодогвардейцев приветствовал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, движение стало школой патриотизма для тысяч молодых. Он подчеркнул особую роль добровольцев, помогающих в зоне спецоперации.



Председатель партии поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи.

«Мы Молодая Гвардия «Единой России», часть главной движущей политической силы страны, партии власти, партии президента. Спасибо партии и старшим наставникам за внимание, которое они нам уделяют. Нам дают слово, нас слышат, нам помогают. Дмитрий Анатольевич, вы можете на нас рассчитывать, а мы очень ценим ваше доверие и стараемся его оправдать», – сказала Чиркунова в ходе выступления.