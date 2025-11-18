Шатурский депутат Чиркунова выступила на Всероссийском слёте активистов МГЕР
Шатурский депутат Евгения Чиркунова приняла участие во Всероссийском слёте активистов Молодой Гвардии. На мероприятии подвели итоги 20-летней работы молодёжного крыла «Единой России», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.
Молодогвардейцев приветствовал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, движение стало школой патриотизма для тысяч молодых. Он подчеркнул особую роль добровольцев, помогающих в зоне спецоперации.
Председатель партии поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодёжи.
«Мы Молодая Гвардия «Единой России», часть главной движущей политической силы страны, партии власти, партии президента. Спасибо партии и старшим наставникам за внимание, которое они нам уделяют. Нам дают слово, нас слышат, нам помогают. Дмитрий Анатольевич, вы можете на нас рассчитывать, а мы очень ценим ваше доверие и стараемся его оправдать», – сказала Чиркунова в ходе выступления.
Евгения назвала этот год знаковым: она стала одной из 500 победителей проекта «ПолитЗавод», была избрана в Совет депутатов в родной Шатуре.
Депутат отметила, что в будущем году предстоит большая работа: нужно собрать предложения от молодёжи, которые войдут в Народную программу партии, представить образ будущего России глазами молодёжи.