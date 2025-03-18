В торговом центре Шатуры провели тренировочную эвакуацию на случай пожара

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
В одном из торговых центров Шатуры прошла тренировочная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Согласно легенде, в магазине крупного ТЦ произошёл пожар. Охранники за считанные минуты вывели из здания сотрудников и посетителей. Место происшествия оперативно покинули более 50 человек. В это время в торговый центр прибыли пожарные.
Тренировке в Шатуре специалисты дали оценку «хорошо». Такие же учения на объектах с массовым пребыванием людей 18 марта прошли по всей Московской области.
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«Подобные тренировки проводятся, чтобы оценить работоспособность системы пожарной защиты объекта, отработать действия персонала и посетителей в случае какой-то нештатной ситуации, а нашим сотрудникам пожарно-спасательного подразделения – ещё раз изучить объект», – рассказал главный государственный инспектор Шатуры по пожарному надзору Виталий Котлов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Тренировке в Шатуре специалисты дали оценку «хорошо». Такие же учения на объектах с массовым пребыванием людей 18 марта прошли по всей Московской области.
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Лора Луганская