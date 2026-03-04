В ДТП с грузовиком в Орехово-Зуеве пострадали два человека

04 марта 2026, 15:49

оригинал Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовая «Газель» столкнулась автомобилем Renault Logan у деревни Деревнищи Орехово-Зуевского городского округа в среду, 4 марта. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Информация о происшествии поступила от очевидцев в службу экстренных вызовов «Система-112» в 11:30.





«На место немедленно прибыли спасатели. Во избежания пожара они отключили аккумуляторы у обеих машин, а затем аккуратно извлекли из помятой иномарки пострадавших — мужчин 36 и 42 лет. Их сразу передали бригадам скорой помощи», — говорится в сообщении.