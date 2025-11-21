Шесть гимнасток из Наро-Фоминска стали мастерами спорта
Звание мастера спорта по художественной гимнастике получили шесть воспитанниц Центральной спортивной школы №1 Наро-Фоминского округа: Мария Портенко, Ксения Божинова, Хадижат Магомедова, Дарья Грицко, Екатерина Крецу и Арина Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Девушки выполнили все необходимые нормативы. Достичь высот юные гимнастки смогли благодаря их тренеру — Елене Панариной.
«Елена Юрьевна Панарина была чемпионкой Казахстана, сейчас она судья всероссийской категории и тренер высшей категории. Свою тренерскую карьеру Елена Юрьевна начала в Наро-Фоминске в 1999 году и за годы работы подготовила в округе 11 мастеров спорта», — говорится в сообщении.Уже несколько лет вместе с Еленой Панариной работает её дочь Кристина Панарина — победительница международных и всероссийских турниров, чемпионка мира, тренер и хореограф-постановщик. На их тренировки привозят детей из разных уголков области.