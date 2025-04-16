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В Раменском стартовали матчи Кубка России по волейболу сидя

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Город Раменское на ближайшие дни стал центром внимания для любителей паралимпийского спорта. 16-21 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» проходит Кубок России по волейболу сидя, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Соревнования собрали сильнейшие мужские и женские команды страны по паралимпийскому виду спорта. 16 апреля состоялось торжественное открытие турнира. Игры будут проходить с 11 до 19 часов. 21 апреля в 9:30 начнутся матчи за третье место, позднее пройдут финалы. Церемония закрытия и награждение победителей запланированы на 12 часов», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Как отметили в администрации, волейбол сидя отличается от классического тем, что игроки не могут отрываться от пола при касании мяча. Также разрешено блокировать подачу соперника.

Впервые этот вид спорта был представлен на Паралимпийских 1976 года в Торонто.

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Ветераны СВО в Подмосковье могут бесплатно получить профессию водителя автобуса
16 апреля 2025, 17:36

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Программа профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции реализуется в Московской области, её участники могут бесплатно обучиться вождению автобусов и получить права категории D, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Программу реализует компания-перевозчик «Мострансавто». Переобучение могут пройти люди старше 21 года, имеющие водительские права категорий В или С. Обучение полностью оплачивается компанией и проводится в аккредитованных автошколах, расположенных в Раменском, Люберцах, Подольске, Коломне, Химках, Истре, Долгопрудном, Королёве, Ногинске и Балашихе.

Учебный курс длится 2-2,5 месяца, в это время участнику программы положена стипендия в размере 22 тысяч 440 рублей на весь период обучения. Получившие права категории D смогут стать водителями автобусов в Подмосковье.

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Подмосковье приняло Всероссийскую эстафету «Храним Огонь Победы»
16 апреля 2025, 16:44

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

В парке Победы у «Мемориала Великой Отечественной войны» в Пущине прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня. Это событие стало частью масштабного всероссийского проекта «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому природному газу мемориальных комплексов, сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».
Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют все регионы России. Акция стартовала 21 февраля в Республике Алтай. С этого дня новые Вечные Огни еженедельно зажигают по всей стране. На сетевой газ переведут более 120 мемориалов.
«Сегодня мы видим восстановленную стелу. Этот памятник символизирует три рода войск, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такие мероприятия помогают сохранить память о прошлом и предотвратить повторение подобных преступлений. Память будет передаваться из поколения в поколение, а Вечный Огонь будет служить её символом», – сказал депутат Госдумы Александр Коган.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

Пламя на мемориале в Пущине зажгли от частицы Вечного Огня с Поклонной горы, которую Мосгаз передал Мособлгазу в специальной капсуле. Работники Мосгаза являются хранителями Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата и На Поклонной горе с первого дня его зажжения.
«Для Мособлгаза участие в масштабном федеральном проекте – особая честь. Нам доверена важная миссия хранить и поддерживать постоянное горение Вечных Огней Подмосковья. Это яркий символ культурного наследия нашей страны», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

В торжественном мероприятии участвовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин. Он воевал на 1‑м Украинском, 1‑м Белорусском фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Братиславу, дошёл до Германии. Александр Иванович награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями.

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

Мемориал Великой Отечественной войны» в Пущине был открыт в 1980 году. Стела представляет собой многометровый памятник из трёх беломраморных пилонов. На подиуме памятника выбита строка из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Люди, помните какою ценой завоёвано счастье, помните!». По периметру площади вокруг монумента на плитах размещены фамилии 32 жителей деревень Пущино, Митинки и Харино, погибших в военные годы.

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

В преддверии 80-летия Победы к газовой горелке монумента проложили газопровод низкого давления протяжённостью 132 м, произведена врезка нового газопровода в газораспределительную сеть Подмосковья.

Как отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, в Москве и Подмосковье компания обеспечивает природным ресурсом свыше 70 мемориалов. По поручению президента газ поставляется на безвозмездной основе.

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

Всероссийский проект «Храним огонь Победы» проводится при поддержке «Единой России» и «Газпрома».

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась в госпитале с участниками СВО
16 апреля 2025, 16:37

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Участникам специальной военной операции, проходящим лечение в одном из подмосковных госпиталей, рассказали, какие им положены федеральные и региональные льготы, встречу провела омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вместе с заместителем военного прокурора военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Вопросов было много, в основном они касались выплат, мер соцподдержки и других тем. Например, один из бойцов уточнил, есть ли возможность трудоустроить его маму как участника системы долговременного ухода. Все вопросы участников встречи, которые требуют детального рассмотрения, взяли в письменном виде», — рассказала Ирина Фаевская.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Обратиться за консультацией или помощью к омбудсмену Московской области можно через МФЦ, через форму обратной связи на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области или отправить письмо почтой по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, дом №1, корп. А.

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В Подмосковье проведут многодневную «Велогонку Победы» по местам воинской славы
16 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock / BartekSzewczyk

В Московской области проведут уникальную шоссейную многодневную велогонку по местам воинской славы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили организаторы «Велогонки Победы».
«Цель спортивного мероприятия – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, а также возродить традицию проведения в Подмосковье ежегодной велогонки ко Дню Победы на приз областной газеты «Ленинское знамя», которая в течение 30 лет, с 1960-x по 1990-e годы, ежегодно проходила с 1 по 9 мая», – говорится в сообщении.
Организатором мероприятия выступает компания «Гран Фондо», которая с 2016 года проводит массовые велогонки в регионах России. За девять лет прошло более 100 велозаездов в Москве,Санкт-Петербурге, Московской, Тульской, Ярославской, Курской, Ленинградской и Владимирской областях, на Кузбассе, в Карелии, а также множество детских заездов и семейных фестивалей.

Даты проведения «Велогонки Победы» – 11-15 июня 2025 года.

Гонка пройдёт в пять этапов, её общая протяжённость составит 450 км. Маршрут будет проложен по местам воинской славы Подмосковья. Этапы стартуют и финишируют в четырёх Городах воинской славы и Городе воинской доблести Рузе. Гонщики проедут через населённые пункты воинской доблести и военные мемориалы, где будут проведены памятные мероприятия и возложены цветы.

Первый этап: 11 июня – индивидуальная гонка на 15 км в Рузе;
второй этап: 12 июня – групповая гонка на 80 км по маршруту Волоколамск – Можайск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Волоколамске;
третий этап: 13 июня – групповая гонка протяжённостью 67 км по маршруту Можайск – Наро-Фоминск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Можайске;
четвёртый этап: 14 июня – групповая гонка на 83 км по маршруту Наро-Фоминск – Истра. Место старта: стела «Город воинской славы в Наро-Фоминске;
пятый этап: 15 июня – групповая гонка на 85 км по маршруту Истра – Дмитров. Место старта: Ленино-Снегирёвский военный мемориал.

Планируется участие в велогонке свыше 80 спортсменов – профессиональных гонщиков, тренеров и любителей из велоклубов Москвы и Московской области, в том числе участников CBO.

«Велогонку Победы» предлагается сделать визитной карточкой Подмосковья и в будущем распространить на другие регионы России.

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#день победы
#великая отечественная война
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#московская область
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Строительство котельной в красногорском ЖК «Ильинские Луга» завершат в 2027 году
16 апреля 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью 93 МВт строят в жилом комплексе «Ильинские Луга», расположенном на территории округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет семь процентов, сдать котельную в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента», — уточнили в ведомстве.
Здание котельной будет двухэтажным. На первом этаже разместят котлы, насосы, систему трубопроводов и электрощитовые, а на втором этаже — дополнительное оборудование и узлы учёта газа. Новая котельная сможет обеспечить горячей водой и отоплением около 40 тысяч жителей «Ильинских Лугов».

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