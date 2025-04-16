В Раменском стартовали матчи Кубка России по волейболу сидя

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Город Раменское на ближайшие дни стал центром внимания для любителей паралимпийского спорта. 16-21 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» проходит Кубок России по волейболу сидя, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Соревнования собрали сильнейшие мужские и женские команды страны по паралимпийскому виду спорта. 16 апреля состоялось торжественное открытие турнира. Игры будут проходить с 11 до 19 часов. 21 апреля в 9:30 начнутся матчи за третье место, позднее пройдут финалы. Церемония закрытия и награждение победителей запланированы на 12 часов», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Как отметили в администрации, волейбол сидя отличается от классического тем, что игроки не могут отрываться от пола при касании мяча. Также разрешено блокировать подачу соперника.
Впервые этот вид спорта был представлен на Паралимпийских 1976 года в Торонто.
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Лора Луганская