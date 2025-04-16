ВК «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии за бронзу чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии с питерской «Ленинградкой» в матчах за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Перед игрой состоялось чествование команды «Заречье-Одинцово», выигравшей Кубок России по снежному волейболу. Подопечных Натальи Урядовой поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В четвертом матче серии подмосковный клуб снова обыграл «Ленинградку» со счетом 3:1. Как и в прошлой домашней игре, «Заречье-Одинцово» уступило в первой партии, но потом победил в трёх подряд — 20:25, 25:14, 32:30, 25:21.
Решающая встреча состоится 19 апреля в северной столице.
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В четвертом матче серии подмосковный клуб снова обыграл «Ленинградку» со счетом 3:1. Как и в прошлой домашней игре, «Заречье-Одинцово» уступило в первой партии, но потом победил в трёх подряд — 20:25, 25:14, 32:30, 25:21.
«Третья партия была очень сложная. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это придало нам силы, и мы выиграли такую важную партию, а как итог — и весь матч. Все решится в Санкт-Петербургею Уверен, что мы покажем такую же уверенную игру и завоюем бронзу чемпионата», - сказал после игры старший тренер ВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин.Игры женской волейбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Решающая встреча состоится 19 апреля в северной столице.
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Лора Луганская