В Подмосковье сформировали мобильную бригаду для срочной помощи жителям
В Подмосковье создали мобильную бригаду экстренного реагирования, которая будет оказывают адресную психолого-педагогическую, социальную, юридическую и другую помощь жителям региона при возникновении экстренных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Экстренные случаи, когда бригада выезжает на помощь, могут быть такие, как кризисные ситуации в семьях с детьми, жестокое обращение с детьми, суицидальное поведение несовершеннолетних, чрезвычайные происшествия, травля в школах или необходимость экстренной психологической помощи для участников СВО и их семей.
«Мы сформировали состав бригады так, чтобы обеспечить качественную помощь по разным вопросам. В состав бригады вошли более 120 высококвалифицированных социальных специалистов. В основном это психологи, медики и юристы», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Если министерство выявит экстренную ситуацию, мобильной бригаде будет направлен сигнал. На поступивший вызов выезжает закрепленный за территорией специалист.
Все специалисты мобильной бригады прошли отбор, обучение и подготовку совместно с МЧС России. Информация о случаях, где требуется помощь такой бригады, передаётся от экстренных служб региона.