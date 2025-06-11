В Подмосковье сформировали мобильную бригаду для срочной помощи жителям

11 июня 2025, 19:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье создали мобильную бригаду экстренного реагирования, которая будет оказывают адресную психолого-педагогическую, социальную, юридическую и другую помощь жителям региона при возникновении экстренных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Экстренные случаи, когда бригада выезжает на помощь, могут быть такие, как кризисные ситуации в семьях с детьми, жестокое обращение с детьми, суицидальное поведение несовершеннолетних, чрезвычайные происшествия, травля в школах или необходимость экстренной психологической помощи для участников СВО и их семей.

«Мы сформировали состав бригады так, чтобы обеспечить качественную помощь по разным вопросам. В состав бригады вошли более 120 высококвалифицированных социальных специалистов. В основном это психологи, медики и юристы», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.