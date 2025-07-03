В Подмосковье 1750 бойцов СВО и семей погибших получили выплаты вместо земли

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье участникам спецоперации и семьям погибших военных выплатили более 500 млн рублей вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.



Новая мера поддержки для участников СВО и семей погибших военнослужащих введена с начала года. Она заключается в выплате 500 тысяч рублей вместо предоставления земли.

«В нашем регионе более 1750 участников СВО и семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму свыше 500 млн рублей. Важно, что теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется», – подчеркнул министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
О том, кто может претендовать на выплату, можно узнать по ссылке.

Для оформления выплаты можно воспользоваться региональным порталом госуслуг. При подаче заявления понадобится ряд документов, в том числе паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в спецоперации.


Лора Луганская

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