В Подмосковье 1750 бойцов СВО и семей погибших получили выплаты вместо земли
В Подмосковье участникам спецоперации и семьям погибших военных выплатили более 500 млн рублей вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Новая мера поддержки для участников СВО и семей погибших военнослужащих введена с начала года. Она заключается в выплате 500 тысяч рублей вместо предоставления земли.
«В нашем регионе более 1750 участников СВО и семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму свыше 500 млн рублей. Важно, что теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется», – подчеркнул министр социального развития региона Андрей Кирюхин.О том, кто может претендовать на выплату, можно узнать по ссылке.
Для оформления выплаты можно воспользоваться региональным порталом госуслуг. При подаче заявления понадобится ряд документов, в том числе паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в спецоперации.