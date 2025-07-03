В Подмосковье 1750 бойцов СВО и семей погибших получили выплаты вместо земли

03 июля 2025, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье участникам спецоперации и семьям погибших военных выплатили более 500 млн рублей вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.





Новая мера поддержки для участников СВО и семей погибших военнослужащих введена с начала года. Она заключается в выплате 500 тысяч рублей вместо предоставления земли.



«В нашем регионе более 1750 участников СВО и семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму свыше 500 млн рублей. Важно, что теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется», – подчеркнул министр социального развития региона Андрей Кирюхин.