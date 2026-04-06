По Московской области пройдёт ещё один национальный туристический маршрут
В реестр национальных туристических маршрутов в этом году планируют внести ещё одно знаковое направление – «Великий русский северный путь». Маршрут пройдёт в том числе по объектам истории и культуры на территории Московской области, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Путь следования маршрута связывает 12 регионов России и 15 епархий РПЦ.
«Великий русский северный путь» – амбициозный паломнический и этнографический маршрут, повторяющий исторические дороги к святыням Севера. Он связывает центральные регионы страны с Русским Севером, предлагая туристам знакомство с уникальным деревянным зодчеством, суровой природой и духовным наследием России. Часть маршрута, проходящая по Подмосковью, состоит из двух туристических треков и проложена по территориям двух епархий», – рассказали в министерстве.Стартовый трек маршрута пройдёт по Сергиево-Посадской епархии, завершающий – по Одинцовской. Какие культурные и религиозные объекты он затрагивает, можно узнать на сайте.
Как отметили в министерстве, статус вошедших в национальный маршрут объектов позволит создать туристический продукт более высокого качества, охватывающий больше историко-культурных мест и достопримечательностей. Цель – привлечь в регион новых туристов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что в этом году планируется подать заявку на включение в реестр национальных туристических маршрутов другого направления – «Россия Льва Толстого».