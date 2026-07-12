В Сергиевом Посаде стартовал фестиваль «Игра в Буквы»

12 июля 2026, 13:33

Фото: Елена Шумакова

В Сергиевом Посаде начал работу фестиваль «Игра в Буквы». В субботу площадка работает с 12:00 до 18:00, а в воскресенье — с 10:00 до 16:00.







В эти выходные сквер около трикотажной фабрики превратился в настоящий книжный город. Двадцать два издательства представили свои новинки для детей и взрослых. В программе — мастер-классы, музыка, интерактивные мероприятия и неожиданные гастрономические сюрпризы.



Организаторы сравнивают этот год с «книжным калейдоскопом», символизирующим разнообразие современной литературы. Помимо книжной ярмарки, гостей ждут интерактивные зоны, созданные юными участниками, фотозоны, творческие выступления и живая музыка.



В первый же день фестиваля развернулась насыщенная творческая программа. Художник Ольга Самойлова провела мастер-класс по рисованию «Распадающиеся чернила». Мастерская «Сделай Дело» представила свои изделия из мозаики. В воскресенье все мероприятия продолжатся.



Особое внимание уделено гастрономии. На фестивале можно попробовать разные виды блинов: марокканские, французские «на один укус» и классические русские с различными начинками. Например, блины с картофельным пюре и колбасками или с киселём и сметаной. В Сергиевом Посаде выступают известные шеф-повара: Анна Маликова специализируется на еврейской кухне, Лиза Фрайман представляет французскую кухню, а Сергей Рахманин готовит пожарские котлеты с ягодным взваром в воскресенье.



Главный кулинарный экспонат фестиваля — мобильная русская печь, подаренная депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым. В выходные в ней готовят вафли по старинным рецептам, используя раритетные формы, временно взятые из музея «Кухмистерская». В самоварах непрерывно кипит чай, можно выпить прохладный квас, а для детей — попкорн. Фестиваль активно продолжается.