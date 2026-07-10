На стройке в Одинцове провели проверку мигрантов

10 июля 2026, 13:30

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников ОМОНа «Русич» на одной из стройплощадок в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В ходе рейда по базам МВД пробили информацию по 150 иностранцам и тем, кто недавно получил российское гражданство.





«Оказалось, что десять человек не встали на воинский учёт. С ними провели профилактические беседы: разъяснили их права, обязанности и льготы при заключении контракта с Минобороны РФ», — говорится в сообщении.