Школа в КП «Кэмбридж» будет открыта в формате муниципальной
Школа в КП «Кэмбридж» м.о. Истра на 594 места будет открыта в формате муниципальной. Соответствующее решение принято министерством образования Московской области.
Это даст возможность отдать предпочтение при зачислении детям из поселка и близлежащих районов, а также ускорит начало учебного процесса. Открытие новой школы планируется 1 сентября 2026 года.
Школа в ЖК «Кэмбридж», дома в котором начали вводить в 2014 году, планировалась как частная. Через некоторое время, по инициативе администрации округа и при поддержке области, удалось договориться с компанией-застройщиком ООО «Оптилэнд» о передаче здания в муниципальную собственность, которая состоялась в мае этого года.
В трёхэтажном здании школы площадью 9 тысяч квадратных метров, расположенном на территории региона, будут осуществляться работы по отделке помещений. На эти цели из бюджета региона и муниципалитета выделено 322 миллиона рублей. В рамках работ отремонтируют спортивный зал, пищеблок и учебные классы. Также установят необходимое оборудование и мебель.
В новом учебном заведении смогут обучаться дети с 1 по 11 класс. Проектная вместимость — 594 ученика. В школе будут созданы все условия для комфортного обучения: современные учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, а также оборудуют лаборатории. Особое внимание будет уделено творческому развитию учеников — проектом предусмотрены костюмерные и гримерки для школьного театра.
Читайте также: