Школа в КП «Кэмбридж» будет открыта в формате муниципальной

19 августа 2025, 16:51

Школа в КП «Кэмбридж» м.о. Истра будет открыта в формате муниципальной

оригинал Фото: iStock/hxdbzxy

Школа в КП «Кэмбридж» м.о. Истра на 594 места будет открыта в формате муниципальной. Соответствующее решение принято министерством образования Московской области.