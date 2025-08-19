В Апрелевке на месте ФОКа-недостроя возвели деловой центр

19 августа 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенный недостроенным физкультурно-оздоровительный центр на улице Дубки в городе Апрелевка Наро-Фоминского круга перестроили под деловой центр. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Постройка ФОКа была начала в 2006 году. Затем работы были заморожены, и заброшенная стройка долго портила вид района.





«В результате в рамках работы по выявлению и ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий сооружение включили в перечень объектов незавершенного строительства. Собственник принял решение достроить объект, для чего были привлечены дополнительные инвестиции», — говорится в сообщении.