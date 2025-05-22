В квартале «Надежда» в Ступине первого сентября откроется новая школа

В России стартовал федеральный форумный сезон 2025 года. Молодёжь Московской области получила возможность принять участие в масштабных мероприятиях, направленных на развитие компетенций и раскрытие потенциала в самых разных направлениях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.