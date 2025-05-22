В квартале «Надежда» в Ступине первого сентября откроется новая школа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями провёл выездную проверку хода завершения работ в новой школе, расположенной в квартале «Надежда». В рамках инспекции делегация осмотрела территорию учреждения и помещения внутри здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
В учебных классах установлены парты, стеллажи и доски, полностью смонтирован пищеблок. На объекте ведутся клининговые работы. По словам Сергея Мужальских, остаются отдельные вопросы по благоустройству — необходимо завершить укладку газона и второго слоя асфальта. Заявка на получение заключения о вводе объекта в эксплуатацию будет подана подрядчиком 10 июня.
Готовность школы оценивается как близкая к 100%. Завершены все отделочные работы, продолжается установка оборудования и уборка помещений. Взаимодействие с руководством образовательного учреждения позволяет оборудовать как учебные, так и административные зоны с учетом их потребностей.
Здание рассчитано на 550 учащихся. Помимо классов, в школе предусмотрены лаборантские кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, библиотечно-информационный центр, а также помещения для групп продленного дня. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Спортивные и детские площадки оборудованы резиновым покрытием, установлены игровые комплексы, качели, лавочки. Монтаж ограждений завершится в ближайшие дни.
Торжественное открытие новой школы в квартале «Надежда» запланировано на 1 сентября.
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Готовность школы оценивается как близкая к 100%. Завершены все отделочные работы, продолжается установка оборудования и уборка помещений. Взаимодействие с руководством образовательного учреждения позволяет оборудовать как учебные, так и административные зоны с учетом их потребностей.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Здание рассчитано на 550 учащихся. Помимо классов, в школе предусмотрены лаборантские кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, библиотечно-информационный центр, а также помещения для групп продленного дня. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Спортивные и детские площадки оборудованы резиновым покрытием, установлены игровые комплексы, качели, лавочки. Монтаж ограждений завершится в ближайшие дни.
«Школа возводится благодаря поддержке губернатора. В прошлом году в округе построено 2 школы: учебный корпус школы №9 в микрорайоне "Юго-Западный" в городе и пристройка на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», — подчеркнул глава округа.
Торжественное открытие новой школы в квартале «Надежда» запланировано на 1 сентября.
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Дайана Хусинова