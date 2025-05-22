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В квартале «Надежда» в Ступине первого сентября откроется новая школа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями провёл выездную проверку хода завершения работ в новой школе, расположенной в квартале «Надежда». В рамках инспекции делегация осмотрела территорию учреждения и помещения внутри здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
В учебных классах установлены парты, стеллажи и доски, полностью смонтирован пищеблок. На объекте ведутся клининговые работы. По словам Сергея Мужальских, остаются отдельные вопросы по благоустройству — необходимо завершить укладку газона и второго слоя асфальта. Заявка на получение заключения о вводе объекта в эксплуатацию будет подана подрядчиком 10 июня.

Готовность школы оценивается как близкая к 100%. Завершены все отделочные работы, продолжается установка оборудования и уборка помещений. Взаимодействие с руководством образовательного учреждения позволяет оборудовать как учебные, так и административные зоны с учетом их потребностей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Здание рассчитано на 550 учащихся. Помимо классов, в школе предусмотрены лаборантские кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, библиотечно-информационный центр, а также помещения для групп продленного дня. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Спортивные и детские площадки оборудованы резиновым покрытием, установлены игровые комплексы, качели, лавочки. Монтаж ограждений завершится в ближайшие дни.

«Школа возводится благодаря поддержке губернатора. В прошлом году в округе построено 2 школы: учебный корпус школы №9 в микрорайоне "Юго-Западный" в городе и пристройка на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», — подчеркнул глава округа.

Торжественное открытие новой школы в квартале «Надежда» запланировано на 1 сентября.

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В Московской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством
22 мая 2025, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего жителя, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города Фрязино, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
По прибытии на место росгвардейцы установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с администратором заведения. В ходе конфликта он достал нож и начал угрожать женщине расправой.

Правонарушителя оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Московской области теперь фиксируют использование телефона за рулём
22 мая 2025, 11:53

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье комплексы фотовидеофиксации начали массово оснащать системой распознавания использования мобильных телефонов за рулём, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Такая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий, причиной которых становится невнимательность водителей. Мероприятия проводятся в рамках комплекса работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулём. В настоящее время данный вид нарушения фиксируют 30 комплексов – выявлено уже 105 фактов использования мобильных устройств», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Собственники автомобилей, замеченные за использованием телефона во время движения, получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В Минтрансе напомнили, что ранее, три года назад, комплексы начали фиксировать ещё одно распространённое нарушение — непристёгнутые ремни безопасности. С начала 2025 года за это вынесено свыше 133 тысяч постановлений. Сейчас более 250 камер способны выявлять отсутствие ремня у водителя или пассажиров.

Всего в регионе установлено свыше 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, треть из которых оснащена функциями выявления самых распространённых и опасных нарушений. Власти намерены продолжать работу по предотвращению ДТП с тяжёлыми последствиями.

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#подмосковье
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В городском округе Ступино появится новая котельная
22 мая 2025, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, депутатами и представителями Общественной палаты провёл выездную проверку строительства новой котельной в посёлке Жилёво, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«В поселке более 20 многоквартирных домов, все они получают горячее водоснабжение и отопление от старой паровой котельной. Котлы, установленные в советское время, пришли в негодность. Благодаря поддержке губернатора мы проводим модернизацию объектов теплоснабжения в округе», — сообщил Мужальских.

В посёлке строится модульная котельная мощностью 8 МВт, которая обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение и отопление для более чем 1200 жителей.

«Старая котельная обладает большой мощностью, но имеет устаревшие паровые котлы. В летний период в поселке происходят перебои с подачей горячей воды, потому что приходится часто останавливать и перезапускать котельную. Новая современная котельная будет полностью автоматизирована», — рассказал заместитель главы округа Сергей Медведев.

Строительство объекта ведёт АО «Мособлгаз» в соответствии с утверждённым графиком. В настоящее время на площадке завершены работы по установке фундамента, в ближайшее время планируется подвод коммуникаций и монтаж модульных конструкций. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. После успешного завершения испытаний начнётся перевод потребителей на новое оборудование.

В 2025–2027 годах в округе планируется построить 12 современных блочно-модульных котельных.

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Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи
22 мая 2025, 10:58

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В России стартовал федеральный форумный сезон 2025 года. Молодёжь Московской области получила возможность принять участие в масштабных мероприятиях, направленных на развитие компетенций и раскрытие потенциала в самых разных направлениях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, регион традиционно активно представлен на форумах, организуемых Росмолодёжью. Участники из области ежегодно пробуют свои силы в таких сферах, как наука, образование, социальные инициативы, предпринимательство, медиа, технологии, культура, спорт, экология, внутренний туризм и агропромышленный сектор.

«Мы, как Министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 Всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах Арт-кластера "Таврида". Именно на таких площадках рождаются новые идеи и проекты, которые развивают нашу область и страну», — подчеркнула она.

В 2025 году форумы пройдут в 25 регионах — от Калининграда до Камчатки. Молодёжь сможет принять участие в стажировках, получить предложения по трудоустройству от ведущих компаний и госкорпораций, познакомиться с предприятиями и достопримечательностями принимающих территорий, а также расширить кругозор и получить уникальный опыт. Ожидается, что мероприятия объединят свыше 20 тысяч участников со всей России.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Программа охватывает широкий спектр тем — от науки и образования до креативных индустрий и IT. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Регистрация на мероприятия доступна на платформе «Росмолодёжь.Форумы». В числе форумов — ТИМ «Бирюса» (смена «Спорт и ЗОЖ»), «Область будущего», «Ростов», «Территория БезОпасности», «Ладога», «ПроРегион», «Каспий», «АГРОпродвижение» и «На волне».

Также продолжается приём заявок на участие в ключевых федеральных форумах:

  • «Территория смыслов» — для 4000 участников, где поднимутся темы семьи, служения, созидания и единства;
  • «Машук» — для 2200 молодых педагогов и наставников Всероссийского проекта «Первые Первым»;
  • «Истоки» — с фокусом на историческое наследие и духовно-нравственные ценности;
  • «ШУМ» — для молодых медиаспециалистов и журналистов;
  • форум ПФО «иВолга» — посвящён развитию Движения Первых в регионах.

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#подмосковье
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В подмосковном Подольске продолжается строительство жилого комплекса «Онегин»
22 мая 2025, 10:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск продолжается строительство жилого комплекса «Онегин», реализацией которого занимается девелоперская компания ГК «Развитие», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В апреле 2025 года застройщик подписал договор на теплоснабжение с ближайшей котельной. В рамках проекта её мощность будет увеличена, чтобы обеспечить потребности будущего жилого комплекса. На объекте активно ведутся строительные работы.

В корпусе 1А завершён монтаж окон, началась подготовка к установке витражей. Продолжаются работы по устройству систем вентиляции, электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Также ведётся кладка балконных ограждений, выполняются штукатурные и кровельные работы, заливаются стяжки полов, идёт облицовка фасада. Рабочие готовятся к установке лифтов.

В корпусе 1Б завершаются монолитные работы на техническом этаже и кровле. Полностью завершена каменная кладка на первых двух этажах здания. Ведётся монтаж внутренних инженерных систем, прокладываются трубы для подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям. Также идут штукатурные работы и кладка ограждений балконов.

ЖК «Онегин» будет состоять из 10 секций и включит 802 квартиры с различными планировками — от однокомнатных до трёхкомнатных. Проектом предусмотрено строительство подземного и гостевого паркингов общей вместимостью 359 машино-мест. Комплекс расположен в центральной части Подольска.

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