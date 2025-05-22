В городском округе Ступино появится новая котельная

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, депутатами и представителями Общественной палаты провёл выездную проверку строительства новой котельной в посёлке Жилёво, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«В поселке более 20 многоквартирных домов, все они получают горячее водоснабжение и отопление от старой паровой котельной. Котлы, установленные в советское время, пришли в негодность. Благодаря поддержке губернатора мы проводим модернизацию объектов теплоснабжения в округе», — сообщил Мужальских.
В посёлке строится модульная котельная мощностью 8 МВт, которая обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение и отопление для более чем 1200 жителей.
«Старая котельная обладает большой мощностью, но имеет устаревшие паровые котлы. В летний период в поселке происходят перебои с подачей горячей воды, потому что приходится часто останавливать и перезапускать котельную. Новая современная котельная будет полностью автоматизирована», — рассказал заместитель главы округа Сергей Медведев.
Строительство объекта ведёт АО «Мособлгаз» в соответствии с утверждённым графиком. В настоящее время на площадке завершены работы по установке фундамента, в ближайшее время планируется подвод коммуникаций и монтаж модульных конструкций. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. После успешного завершения испытаний начнётся перевод потребителей на новое оборудование.
В 2025–2027 годах в округе планируется построить 12 современных блочно-модульных котельных.
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