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В девяти дворах Дубны по просьбам жителей началось благоустройство

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В Дубне в этом году благоустроят девять дворов. На этих территориях уже начались работы, сообщили в пресс-службе наукограда. Ранее с жителями провели встречи, на которых они определили приоритетные работы.
«Впервые в этом году при поддержке правительства региона мы зашли сразу в девять дворов. Зимой обсуждали с жителями, что им нравится во дворах, какие есть опасные элементы, чего не хватает. На основе собранных мнений подготовили планы благоустройства дворов. Будем держать работы на контроле», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Во дворе домов №30 на ул. Центральной и №10 на ул. Березняка строители готовятся к демонтажу асфальта. Там силами МБУ «ЖКУ» убрали старые ограждения, а силами подрядчика – бордюрный камень. Фрезеровка асфальтового покрытия начнётся на следующей неделе. Во дворах установят новые лавочки, урны, велопарковки, проведут озеленение.

Детская площадка у жителей Центральной ул., 30 и Березняка, 10 – новая. Её установили в прошлом году и менять не будут. В семи дворах, где в этом году пройдут работы, планируется заменить игровые комплексы.

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Подмосковные школы паллиативного пациента за год обучили более 1 тыс. человек
13 мая 2025, 22:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье прошли уже свыше 1 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.
Всего в Московской области работает 38 таких школ. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Обучение родственников пациентов и соцработников проходит бесплатно.
«Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году. Она заработала в Клинской больнице в мае прошлого года. Сейчас это уже сеть из 38 школ. Всего за это время обучение там прошли более 1 тыс. человек», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Адреса школ, график их работы и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись на занятия не требуется.

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Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии
13 мая 2025, 22:01

Фото: iStock / AntonioGuillem

В Научно-исследовательском клиническом институте детства спасли девушку с критически низкой массой тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение гастроэнтерологии поступила 17-летняя пациентка, которая при росте 160 см весила всего 40 кг. Мама подростка жаловалась на отсутствие у дочери аппетита, слабость, выпадение волос, головокружение и нарушение менструального цикла.
«Сама пациентка рассказала, что была склонна к полноте и стремилась похудеть. Около года назад она исключила из рациона высококалорийные продукты и увеличила физическую активность. Постепенно девушка стала ограничивать себя в еде всё больше, пока почти полностью не отказалась от пищи», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Врачи провели исследования, чтобы исключить патологии, которые могли вызвать потерю веса. Диагностика подтвердила расстройство пищевого поведения.
«Проблема избыточного веса у детей возникает из-за несоответствия калорий, поступающих в организм, и их расхода, а также переедания и снижения двигательной активности. Генетическая предрасположенность встречается крайне редко. Детям с лишним весом не рекомендуется самостоятельно начинать диету – это может быть опасно для здоровья. Лечение и индивидуальные рекомендации по питанию должен назначать только специалист», – отметила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Асылай Токтоматова.
Для нормализации работы организма и устранения нарушений гастроэнтерологи назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию – введение лекарств в организм, когда они минуют желудочно-кишечный тракт. Кроме того, для коррекции искажённого восприятия своего тела и пищевого поведения назначили семейную и индивидуальную психотерапию.

Дополнительно девочке прописали диетотерапию для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.

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В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен
13 мая 2025, 21:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы помогли родить ребёнка женщине с тромбозом вен. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 34-летняя беременная с тромбозом вен малого таза и нижних конечностей. Срок беременности составлял 38 недель. Ситуацию осложняли компрессия нижней полой вены и общей полой вены слева. Всё это создавало угрозу для жизни матери – извлечение плода грозило резким движением образовавшего тромба по кровяному руслу и мгновенной смертью.

Рожать в условиях роддома не представлялось возможным. Было решено перевести пациентку в рентгеноперационную. С ней работали рентгенэндоваскулярные хирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи – всего восемь врачей и четыре медсестры, в том числе специалисты Московского областного перинатального центра. Родоразрешение и работа рентгенваскулярных хирургов начались одновременно.
«Хирурги приняли меры профилактики кровотечения, которое могло сильно осложнить ситуацию. Вместе с началом кесарева сечения они приступили к имплантации «Кава-фильтра» – приспособления, которое устанавливают в нижнюю полую вену. Оно улавливает крупные тромбы, при этом пропуская кровь по сосудам. Операция длилась около часа и завершилась успешно», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.
Благодаря работе врачей женщине удалось избежать осложнений. В результате на свет появился здоровый мальчик с весом 3800 г и ростом 54 см.

На следующий день после операции пациентку перевели в гинекологическое отделение под наблюдение специалистов. Сейчас мама и ребёнок уже выписаны домой.

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Спортсмены пяти регионов собрались на первенстве России по голболу в Раменском
13 мая 2025, 20:37

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском округе стартовало первенство России по голболу среди юношеских и юниорских команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
За звание сильнейших в этом паралимпийском виде спорт борются спортсмены из пяти регионов страны. Первенство России проводится в округе регулярно благодаря созданной там специализированной инфраструктуре
«В турнире участвуют пять команд из Москвы, Краснодарского края и других регионов России. В первом туре сошлись спортсмены из столицы и Краснодарского края. Соревнования продлятся пять дней – до 17 мая включительно», – рассказали в администрации
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Голбол – это командная игра с озвученным мячом для людей с нарушениями зрения. Участники соревнуются на специальной площадке в светонепроницаемых повязках. Цель игры – в том, чтобы как можно больше раз забить мяч в ворота соперника, как и в обычном футболе.

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На конференции к 100-летию кончины святителя Тихона в Подмосковье раскрыли его роль в истории
На конференции к 100-летию кончины святителя Тихона раскрыли его роль в истории
13 мая 2025, 20:14

В Московской области прошла конференция в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. Её участниками стали богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты, представители общественных и молодёжных организаций. Известные учёные раскрыли жизнь святейшего Патриарха Тихона, рассказали о его выдающемся вкладе в сохранение ценностей Русской Православной Церкви.
Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Приветственный адрес участникам конференции от имени губернатора Андрея Воробьёва огласил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Святитель Тихон – выдающийся духовный лидер, оставивший неизгладимый след в истории России. Избранный Патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности Русской Православной Церкви, заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот. Стойко перенося гонения, святитель Тихон стал символом мужества, олицетворением преданного служения избранному делу», – говорится в обращении.
Тихон взошёл на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории Церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил службы в храмах. За семь лет совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Святитель пережил несколько покушений, многочисленные допросы и арест, но стойко перенёс все страдания.

Патриарх ушёл из жизни 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989-м был канонизирован Архиерейским Собором.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Святитель Тихон имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Он показал, что, если мы будем верить Богу, хранить верность нашей церкви, нашему Отечеству, никакие угрозы, сложности, страдания не смогут нас поработить и сломить», – отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Мероприятие прошло в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в историческом Императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском городском округе. Там много лет работает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». С 2011 года он реализует научно-практические программы в области просвещения, благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения Русской Церкви. 12 июня в Перми Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» примет участие в крупном форуме памяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников Церкви Русской», – сказала председатель Наблюдательного Совета фонда Анна Громова.
Завершил конференцию концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.

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