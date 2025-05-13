В девяти дворах Дубны по просьбам жителей началось благоустройство

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
В Дубне в этом году благоустроят девять дворов. На этих территориях уже начались работы, сообщили в пресс-службе наукограда. Ранее с жителями провели встречи, на которых они определили приоритетные работы.
«Впервые в этом году при поддержке правительства региона мы зашли сразу в девять дворов. Зимой обсуждали с жителями, что им нравится во дворах, какие есть опасные элементы, чего не хватает. На основе собранных мнений подготовили планы благоустройства дворов. Будем держать работы на контроле», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Во дворе домов №30 на ул. Центральной и №10 на ул. Березняка строители готовятся к демонтажу асфальта. Там силами МБУ «ЖКУ» убрали старые ограждения, а силами подрядчика – бордюрный камень. Фрезеровка асфальтового покрытия начнётся на следующей неделе. Во дворах установят новые лавочки, урны, велопарковки, проведут озеленение.
Детская площадка у жителей Центральной ул., 30 и Березняка, 10 – новая. Её установили в прошлом году и менять не будут. В семи дворах, где в этом году пройдут работы, планируется заменить игровые комплексы.
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Лора Луганская