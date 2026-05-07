В подмосковных автобусах совершили около 81 млн поездок по соцкартам

07 мая 2026, 11:00

Более 80,9 млн поездок по социальным картам Московской области и столицы насчитали в автобусах компании «Мострансавто» с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Общая доля оплаты с помощью льготных проездных составила 46%.





«Чаще всего социальные карты использовались на маршрутах филиала «Мострансавто» в Королёве — свыше 11 миллионов раз. Второе место по этому показателю занял филиал в Ногинске с более чем 9,6 млн поездок по льготным картам. А замыкает топ-3 филиал в Балашихе с 8,9 млн таких транзакций», — говорится в сообщении.