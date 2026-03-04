Достижения.рф

Капремонт Люберецкой областной больницы завершат в текущем году

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Люберецкой областной больницы, расположенное по адресу: улица Кирова, дом №36/1, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 72%. Завершить работы должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.

«В настоящее время на объекте проводят общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и системы подачи медицинских газов, а также шпаклюют стены в подвале. На площадке заняты 55 человек», — говорится в сообщении.
Медучреждение обновляют в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

