Капремонт Люберецкой областной больницы завершат в текущем году
Здание Люберецкой областной больницы, расположенное по адресу: улица Кирова, дом №36/1, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 72%. Завершить работы должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся по областной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«В настоящее время на объекте проводят общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и системы подачи медицинских газов, а также шпаклюют стены в подвале. На площадке заняты 55 человек», — говорится в сообщении.Медучреждение обновляют в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
