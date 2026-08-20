Школы Пушкинского округа присоединились к проекту «Киберурок»
Несколько школ Пушкинского округа вошли в образовательный проект «Киберурок», направленный на формирование у детей навыков эффективного и безопасного использования интернета. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Занятия стартуют с начала учебного года и охватят учеников с первого по одиннадцатый классы. При этом будет преподаваться материал, адаптированный под возраст слушателей.
«В начальной школе главными темами «Киберурока» станут правила поведения в сети, защита личных данных и алгоритм действий при столкновении с интернет-мошенниками. А старшеклассников научат проверять достоверность фактов и использовать для учёбы искусственный интеллект, а также объяснят им правовые аспекты действий в сети», — говорится в сообщении.Занятия будут проходить один час в неделю.