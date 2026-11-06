В Подольске строят фиджитал-центр с VR и бесплатными тренировками для учащихся
В Подольске строят спортивный центр с площадками для физических занятий, киберспорта и виртуальной реальности. По решению главы городского округа Григория Артамонова школьники и студенты смогут посещать его бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Новый комплекс появится на улице Рабочей, рядом с жилыми кварталами и Подольским технико-экономическим колледжем. На начало ноября строители выполнили 65% работ. Завершить их планируют до конца года.
В здании откроют компьютерный класс и VR-зоны. На улице обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для стритбола и воркаута.
Посетители смогут подключиться к бесплатному Wi-Fi. На тренажёрах разместят QR-коды со ссылками на видео о правильном выполнении упражнений. Следить за нагрузками и анализировать их поможет система с искусственным интеллектом.
Строители уже подготовили основания уличных площадок и заканчивают монтаж металлокаркаса и инженерных сетей. Работы идут без выходных в рамках программы «Спорт Подмосковья».
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