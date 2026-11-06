В Подольске строят фиджитал-центр с VR и бесплатными тренировками для учащихся

06 ноября 2026, 10:00

оригинал Фото: iStock/Pro2sound

В Подольске строят спортивный центр с площадками для физических занятий, киберспорта и виртуальной реальности. По решению главы городского округа Григория Артамонова школьники и студенты смогут посещать его бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.