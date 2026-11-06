Около 3 тысяч тонн грузов: Подмосковье продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО
В октябре подмосковное отделение партии «Единая Россия» направило в зону специальной военной операции более 300 тонн гуманитарной помощи. Всего с начала года из Московской области бойцам и жителям приграничных территорий доставили около 3 тысяч тонн различных грузов.
К сбору подключились партийцы из Балашихи, Коломны, Дмитрова, Химок, Лобни и Богородского округа. В числе переданных товаров — строительные материалы, медикаменты, генераторы, мототехника, продукты и другие необходимые вещи.
Из Балашихи участникам СВО, а также жителям ДНР и ЛНР отправили примерно 20 тонн помощи. Партийцы и добровольцы подготовили продукты питания, тёплую одежду, экипировку, средства защиты, лекарства и маскировочные сети. Часть груза предназначена для воинских подразделений, полевых госпиталей и реабилитационных центров.
«Поддержка ребят на передовой — важнейшее направление нашей работы. Радует, что к нему подключаются люди разных поколений и профессий. Большое спасибо и предпринимателям округа за постоянную помощь», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичёв.В Коломне вместе с жителями Озёр собрали более пяти тонн необходимых вещей. В отправку вошли окопные свечи, постельное бельё, сухие пайки, маскировочные сети и продукты. Из Дмитрова для подразделения морской пехоты Северного флота, выполняющего задачи на Донецком направлении, передали восемь мотоциклов, тентованную «Газель» и маскировочные сети.
В Химках подготовили к отправке квадрокоптеры, продовольствие, тёплую одежду и медикаменты. Из Лобни на передовую доставили полторы тонны груза: продукты, лекарства, генераторы, бензопилы, шуруповёрты и посылки от родственников военнослужащих. Богородский округ направил в зону спецоперации партию жизненно важных препаратов.
Поддержка участников СВО остаётся одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». В 2025 году партия отправила в зону спецоперации более 5 тысяч тонн гуманитарных грузов. А за всё время проведения СВО бойцам и жителям новых регионов передали свыше 20 тысяч тонн помощи.