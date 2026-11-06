Около 3 тысяч тонн грузов: Подмосковье продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

06 ноября 2026, 11:50

Подмосковная «Единая Россия» направила в зону СВО 300 тонн помощи в октябре

Фото: пресс-служба «Единой России» в г.о. Коломна

В октябре подмосковное отделение партии «Единая Россия» направило в зону специальной военной операции более 300 тонн гуманитарной помощи. Всего с начала года из Московской области бойцам и жителям приграничных территорий доставили около 3 тысяч тонн различных грузов.





К сбору подключились партийцы из Балашихи, Коломны, Дмитрова, Химок, Лобни и Богородского округа. В числе переданных товаров — строительные материалы, медикаменты, генераторы, мототехника, продукты и другие необходимые вещи.



Из Балашихи участникам СВО, а также жителям ДНР и ЛНР отправили примерно 20 тонн помощи. Партийцы и добровольцы подготовили продукты питания, тёплую одежду, экипировку, средства защиты, лекарства и маскировочные сети. Часть груза предназначена для воинских подразделений, полевых госпиталей и реабилитационных центров.





«Поддержка ребят на передовой — важнейшее направление нашей работы. Радует, что к нему подключаются люди разных поколений и профессий. Большое спасибо и предпринимателям округа за постоянную помощь», — отметил глава Балашихи Сергей Лукичёв.