До окончания регистрации на Всероссийский патриотический форум осталась неделя

20 октября 2025, 10:26

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

Всероссийский патриотический форум будет проходить в Москве с 7 по 10 декабря. Зарегистрироваться на форум в качестве участника или волонтёра можно до вечера 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Мероприятие будет посвящено чествованию защитников Отечества от эпохи Александра Невского до наших дней.





«В этом году на форуме ожидается около четырёх тысяч участников: это ветераны, студенты, активисты, представители бизнес-сферы, лидеры молодёжных объединений и юнармейцы», — говорится в сообщении.