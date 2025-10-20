До окончания регистрации на Всероссийский патриотический форум осталась неделя
Всероссийский патриотический форум будет проходить в Москве с 7 по 10 декабря. Зарегистрироваться на форум в качестве участника или волонтёра можно до вечера 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Мероприятие будет посвящено чествованию защитников Отечества от эпохи Александра Невского до наших дней.
«В этом году на форуме ожидается около четырёх тысяч участников: это ветераны, студенты, активисты, представители бизнес-сферы, лидеры молодёжных объединений и юнармейцы», — говорится в сообщении.Регистрация открыта на портале «Молодёжь России».
Волонтёры смогут получить опыт в организации события федерального масштаба, принять участие в работе форумных площадок, пообщаться с героями, историками и государственными деятелями, а также завести новых друзей.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, выплату грантов, помощь в организации мероприятий, в открытии и ведении дел социально ориентированных НКО, а также информационную и методическую поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.