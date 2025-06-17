Школьник из Истры получил первый паспорт в детском центре «Артек»

17 июня 2025, 21:38

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученик из Подмосковья Даниил Смогунов принял участие в церемонии вручения паспортов в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Вручение прошло во Дворце спорта лагеря «Янтарный» в рамках юбилейной смены по случаю 100-летия «Артека». Документы выдавали воспитанникам центра, которым исполнилось 14 лет. В церемонии участвовали замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов. Они вручили первые документы 107 ребятам со всей России», – рассказали в пресс-службе.