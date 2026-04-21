Школьник из Королёва победил на турнире по информатике IATI
Восьмиклассник Королёвского лицея научно-инженерного профиля Николай Кондратенко занял первое место в составе сборной России на XVII Международном турнире продвинутого уровня по информатике IATI, сообщает Министерство образования Московской области.
Николай выступал в младшей лиге турнира и решал задачи на языках C/C++. В ведомстве отметили, что школьник активно участвует в олимпиадах разного уровня. В седьмом классе он стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике, Олимпиады имени Л. Эйлера, а также победителем регионального этапа Олимпиады имени Дж. Кл. Максвелла и призёром её заключительного этапа.
В текущем учебном году Николай победил на региональных этапах ВсОШ по информатике и Олимпиады имени Л. Эйлера, а также взял призовое место на Олимпиаде имени Дж. Кл. Максвелла. На заключительных этапах он стал призёром ВсОШ по информатике и получил диплом III степени на Олимпиаде имени Л. Эйлера.
Всего российские школьники завоевали на турнире восемь золотых и четыре серебряных медали. Добавим, что IATI является одним из этапов подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдёт с 9 по 16 августа в Узбекистане.
Читайте также: